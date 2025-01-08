Ключова експертка Пентагону з питань України йде у відставку після виборів у США

Ключовий гравець у координації військової допомоги США та організації міжнародної підтримки України, заступниця помічника міністра оборони у справах росії, України та Євразії Лора Купер йде у відставку. Про це УНН повідомляє із посиланням на видання Politico.

Лора Купер покидає Пентагон за кілька днів до того, як Дональд Трамп займе Білий дім, що вплине на війну в Україні.

"Її відхід відображає зростаюче почуття тривоги в Пентагоні щодо нової адміністрації та того, як вона планує ставитися до кар’єрних державних службовців і військових офіцерів", – пише видання.

Лора Купер вважалася провідною експерткою з українських та російських питань і ключовою посадовицею у координації координації масових поставок американської військової допомоги Україні.

Чиновники Пентагону та Державного департаменту, які тісно співпрацювали з нею, заявили, що побоюються, що за часів Трампа вона стане мішенню для переслідування за свої свідчення та зв'язки з політикою щодо України часів Байдена.

У 2019 році її викликали свідчити в Конгресі про зусилля тодішнього президента Трампа, спрямовані на тиск на Україну з метою розслідування щодо Джо Байдена, його суперника на президентських виборах у 2020 році. Трамп також зіткнувся зі звинуваченнями в тому, що в рамках цього тиску він приховував сотні мільйонів доларів військової допомоги Україні. Сенат зняв з Трампа ці звинувачення переважно партійними голосуваннями.

Купер дала свідчення на закритому засіданні комітетів Конгресу, незважаючи на лист від Білого дому, який попереджав її не з'являтися на слуханнях. Вона також повторила свої свідчення під час публічних слухань. Її свідчення, згідно зі стенограмою, зводилися до обговорення затримки з наданням Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, які Конгрес виділив на навчання. Вона розповіла законодавцям, що гроші були "затримані без пояснення причин", і американські чиновники "почали висловлювати занепокоєння щодо того, як це можна зробити законним шляхом".

Координуючи допомогу, Купер налагодила добрі відносини з багатьма представниками українського уряду.

Доповнення

У День Незалежності Україні 2024 року Президент Володимир Зеленський нагородив Лору Купер Орденом княгині Ольги II ступеня.

Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлогга своїм спеціальним представником по Україні та росії. Келлогг представив план щодо припинення війни, який передбачає заморожування ліній фронту та переговори.