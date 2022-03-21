Клиентов заманивал через соцсети: пограничники задержали организатора незаконной переправки мужчин за границу

Детали

Клиентов заманивал через соцсети. За свои услуги просил от 1,5 тысячи до 2 тысяч долларов и "гарантировал" беспрепятственное попадание мужчин в смежную страну.

Воспользоваться его услугами захотели 6 граждан Украины, которые также были задержаны пограничниками вблизи украинско-молдавской границы.

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