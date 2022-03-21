Клиентов заманивал через соцсети: пограничники задержали организатора незаконной переправки мужчин за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками СБУ и Нацполиции задержали 27-летнего гражданина Украины, который незаконно переправлял военнообязанных мужчин в Молдову. Об этом УНН пишет со ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали
Клиентов заманивал через соцсети. За свои услуги просил от 1,5 тысячи до 2 тысяч долларов и "гарантировал" беспрепятственное попадание мужчин в смежную страну.
Воспользоваться его услугами захотели 6 граждан Украины, которые также были задержаны пограничниками вблизи украинско-молдавской границы.
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