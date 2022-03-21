Продавали за дорого "білети за кордон": прикордонники виявили підроблені довідки з військкоматів у 8 чоловіків

Цитата

“Особи з фальшивими довідками про непридатність до військової служби розповіли, що купилися на оголошення в інтернеті, в яких пропонували гарантований виїзд за кордон”, - йдеться в повідомленні.

Додамо

З початку війни в країну повернулися майже 400 тисяч українських громадян. Близько 75-80% із них чоловіки.