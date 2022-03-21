Продавали за дорого "білети за кордон": прикордонники виявили підроблені довідки з військкоматів у 8 чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прикордонники Чернівецького загону виявили підроблені довідки з військкоматів у 8 чоловіків віком від 20 до 54 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну прикордонну службу України.
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“Особи з фальшивими довідками про непридатність до військової служби розповіли, що купилися на оголошення в інтернеті, в яких пропонували гарантований виїзд за кордон”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
З початку війни в країну повернулися майже 400 тисяч українських громадян. Близько 75-80% із них чоловіки.