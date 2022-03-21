Продавали за дорого "билеты за границу": пограничники обнаружили поддельные справки из военкоматов у 8 мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Пограничники Черновицкого отряда обнаружили поддельные справки из военкоматов у 8 мужчин в возрасте от 20 до 54 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
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“Лица с фальшивыми справками о непригодности к военной службе рассказали, что купились на объявление в интернете, в которых предлагали гарантированный выезд за границу”, - говорится в сообщении.
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С начала войны в страну вернулись почти 400 тысяч украинских граждан. Около 75-80% из них мужчины.