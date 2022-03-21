Клієнтів заманював через соцмережі: прикордонники затримали організатора незаконного переправленння чоловіків за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками СБУ та Нацполіціі затримали 27-річного громадянина України, який незаконного переправляв військовозобов’язаних чоловіків до Молдови. Про це УНН пише з посиланням на Держприкордонслужбу.
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Клієнтів заманював через соцмережі. За свої послуги просив від 1,5 тисячі до 2 тисяч доларів та "гарантував" безперешкодне потрапляння чоловіків до суміжної країни.
Скористатися його послугами захотіли 6 громадян України, яких також було затримано прикордонниками поблизу українсько-молдовського кордону.
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