Клієнтів заманював через соцмережі: прикордонники затримали організатора незаконного переправленння чоловіків за кордон

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Клієнтів заманював через соцмережі. За свої послуги просив від 1,5 тисячі до 2 тисяч доларів та "гарантував" безперешкодне потрапляння чоловіків до суміжної країни.

Скористатися його послугами захотіли 6 громадян України, яких також було затримано прикордонниками поблизу українсько-молдовського кордону.

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