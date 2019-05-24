Климкин заявил, что Зеркаль должна довести до конца все иски против РФ

"Я считаю, что очень важно, чтобы она довела все эти наши иски против России", - отметил Климкин.

При этом, он добавил, что вопрос о причинах отказа Зеркаль от предложенной ей должности в Администрации Президента следует адресовать лично ей.

"Я считаю, что это был тестовый шарик (заявление АПУ о вынесении на референдум вопрос условий договоренностей с РФ по Донбасса - ред.) - и вот она ушла. Какой референдум? Референдум, как побеждать? Вы себе можете представить? Как здаваться?" - добавил министр, уточнив, что лично готов помогать новому Президенту, поскольку Украина ему не безразлична.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы АП замминистра иностранных дел Елену Зеркаль.

Однако она отказалась от должности. Зеркаль сообщила, что остается работать в МИД, и объяснила отказ от должности в Администрации Президента тем, что ее целью является продвижение и защита интересов Украины - а карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами.