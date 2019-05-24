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Клімкін заявив, що Зеркаль має довести до кінця всі позови проти РФ

Клімкін заявив, що Зеркаль має довести до кінця всі позови проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль має довести до кінця всі судові позови України проти Росії в міжнародних судах. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Я вважаю, що дуже важливо, щоб вона довела всі ці наші позови проти Росії", - зазначив Клімкін.

При цьому, він додав, що питання щодо причин відмови Зеркаль від запропонованої їй посади в Адміністрації Президента слід адресувати особисто їй.

"Я вважаю, що це була тестова кулька (заява АПУ щодо винесення на референдум питання умов домовленостей із РФ по Донбасу - ред.) – і ось вона пішла. Який референдум? Референдум, як перемагати? Ви собі можете уявити? Як здаватися?" - додав міністр, уточнивши, що особисто готовий допомагати новому Президентові, оскільки Україна йому не байдужа.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський призначив заступником глави АП заступницю Міністра закордонних справ Олену Зеркаль.

Однак вона відмовилась від посади. Зеркаль повідомила, що залишається працювати у МЗС, і пояснила відмову від посади в Адміністрації Президента тим, що її ціллю є просування та захист інтересів України – а кар’єрні рішення не мають йти в розріз з власними цінностями та принципами.

Українські Національні Новини

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