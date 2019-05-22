Зеркаль пояснила відмову від посади в АП

"Перш за все, моя посада і роль у дипломатичній службі не змінилися - заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції. Я дуже люблю те, чим я займалася, займаюся і, сподіваюсь, далі буду займатися", - написала Зеркаль.

З її слів, усі важливі проекти її професійного життя стосуються утвердження верховенства права в Україні, у відносинах з партнерами і в світі — тривалі процеси, які вимагають витримки і виваженості.

"Посади важливі у контексті досягнення цілей, моєю ціллю є просування та захист інтересів України. А кар’єрні рішення не мають йти в розріз з власними цінностями та принципами. Тому, після проведеної інавгурації, підготовки та проведення 19 двосторонніх зустрічей Президента продовжую реалізацію визначених завдань та задумів у Міністерстві закордонних справ. У нас багато викликів, справ та ідей, якими треба займатись щодня", - зазначила дипломат.

Вона підкреслила, що зовнішня політика – це спільна справа Президента та МЗС, і тут взаємодія, конструктив і взаємоповага є критично важливими.

"Наступний важливий пункт у моєму календарі - 25 травня, Гамбург. Міжнародний трибунал з морського права оголосить рішення щодо наших військових кораблів та наших моряків, яких треба повернути домів (додому - ред.). А вже з самого початку червня - двотижневі слухання у Гаазі", - зазначила вона.

Нагадаємо, напередодні Зеленський призначив заступником глави АП заступницю Міністра закордонних справ Олену Зеркаль.

Пізніше стало відомо, що Зеркаль відмовилась від посади заступника голови Адміністрації.

Після цього заступником глави Адміністрації Президента України призначили Вадима Пристайка.