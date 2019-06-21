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Климкин заявил, что гордится поступком посла Украины в Грузии

Киев • УНН

 • 22808 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин гордится поступком Посла Украины в Грузии Игоря Долгова, который накануне совершил демарш на съезде Межпарламентской ассамблеи православия в знак протеста. Об этом министр написал в Twitter, передает УНН.

Климкин заявил, что гордится поступком посла Украины в Грузии

"Горжусь поступком Посла Украины в Грузии, моего хорошего друга Игоря Долгова. Именно так - достойно и взвешенно - реагировал бы любой человек в сознании на выходки православного русского коммуниста. А события в Грузии - дело исключительно наших грузинских друзей. Уверен, они найдут совет", - написал министр.

Как сообщал УНН, в четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента.

Это произошло после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента на Межпарламентской ассамблеи православия.

Тогда же посол Украины в Грузии покинул съезд Межпарламентской ассамблеи в знак протеста.

Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержаны несколько десятков человек.

Комментируя это, в МИД сообщили, что Украина с пониманием и симпатией относится к позиции власти и гражданского общества Грузии по противодействию российской оккупации.

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