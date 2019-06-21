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Клімкін заявив, що пишається вчинком посла України в Грузії

Київ • УНН

 • 22808 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пишається вчинком Посла України у Грузії Ігоря Долгова, який напередодні здійснив демарш на з'їзді Міжпарламентської асамблеї православ’я в знак протесту. Про це міністр написав у Twitter, передає УНН.

Клімкін заявив, що пишається вчинком посла України в Грузії

"Пишаюсь вчинком Посла України у Грузії, мого доброго друга Ігоря Долгова. Саме так — гідно та виважено — реагувала б будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста. А події у Грузії – справа виключно наших грузинських друзів. Впевнений, вони дадуть собі раду", - написав міністр.

Як повідомляв УНН, у четвер декілька тисяч демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки глави МВС і голови парламенту.

Це сталось після того, як депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентській асамблеї православ'я.

Тоді ж посол України в Грузії покинув з'їзд Міжпарламентської асамблеї в знак протесту.

Протестувальники зробили спробу штурму будівлі. Поліція розігнала мітинг, застосувавши сльозогінний газ, гумові кулі та водомети. Як повідомляють грузинські ЗМІ, затримано кілька десятків осіб.

Коментуючи це, в МЗС повідомили, що Україна з розумінням і симпатією ставиться до позиції влади та громадянського суспільства Грузії щодо протидії російській окупації.

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