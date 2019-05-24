Климкин рассказал о своем политическом будущем

КИЕВ. 24 мая. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин, который недавно подал в отставку, ищет команду единомышленников, с которыми сможет изменять Украину, и уже имел разговор с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.