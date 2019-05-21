Клімкін заявив, що не полишить зовнішню політику

КИЇВ. 21 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив подяку за достойну оцінку його роботи на посаді та заявив, що не полишить зовнішню політику, але хоче “розширити фокус”. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці у Facebook, передає УНН.