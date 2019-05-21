Клімкін заявив, що не полишить зовнішню політику
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив подяку за достойну оцінку його роботи на посаді та заявив, що не полишить зовнішню політику, але хоче “розширити фокус”. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці у Facebook, передає УНН.
“Хотів би всім подякувати за достойну оцінку і своєї роботи, і роботи всієї дипломатичної команди. Команді це дуже потрібно, я особисто цього не очікував і вважаю, що не заслужив. Але, даруйте за вислів, мені не пофіг і українці, і ця країна”, — сказав Клімкін.
За його словами, те, що українці це розуміють, надає йому нового поштовху.
“Звичайно, зовнішню політику не буду полишати, але хочу розширити фокус на всю політику”, — підкреслив дипломат.
Нагадаємо, минулого тижня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку.