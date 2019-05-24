Клімкін розповів про своє політичне майбутнє

"Я би дуже хотів знайти команду – я її поки що не знайшов, відверто кажу – команду однодумців, у яких було б достатньо і ідей, і драйву для того, щоб міняти країну. Я не хочу йти в політику заради політики. Якийсь візьму собі округ у Києві – це у мене така емоційна мрія. У мене є ще багато ідей, за пару тижнів наступних я визначусь", - зазначив Клімкін, відповідаючи на запитання, чому не йде на вибори у команді п’ятого Президента Петра Порошенка.

За його словами, він ніколи не був частиною саме політичної команди БПП "Солідарність". Також він розповів, що до партії "Слуга народу" його ще не кликали, і сам він поки що не знає, що це буде за політична сила.

При цьому, Клімкін додав, що вже мав розмову з лідером новоствореної партії "Голос" Святославом Вакарчуком, якого "дуже поважає".

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку.

Нагадаємо, що він заявляв, що не полишить зовнішню політику, але хоче "розширити фокус".

Раніше Клімкін заявляв, що співпрацюватиме з Зеленським, якщо це не суперечитиме принципам міністра і буде спільне бажання.