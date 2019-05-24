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Климкин рассказал о советах Зеленскому о надежных людях из МИД

Климкин рассказал о советах Зеленскому о надежных людях из МИД

Киев  •  УНН

 • 13347 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского надежных людей из Министерства иностранных дел. Об этом сообщил сам Павел Климкин в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Он (Президент Украины Владимир Зеленский - ред.) спросил, кто разбирается во внешних вопросах, кому можно доверять профессионально. Фамилия Елены (Зеркаль - ред.) там было", - отметил Климкин.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назначили заместителем главы АП. Однако она отказалась от должности. Зеркаль сообщила, что остается работать в МИД, и объяснила отказ от должности в Администрации Президента тем, что ее целью является продвижение и защиту интересов Украины - а карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами.

Ранее Климкин советовал Зеленскому реформировать Администрацию президента.

Как сообщал УНН, Климкин заявлял, что будет сотрудничать с Зеленским, если это не будет противоречить принципам министра и будет общее желание.

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