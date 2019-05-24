Клімкін розповів про поради Зеленському щодо надійних людей з МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін порадив на прохання Президента України Володимира Зеленського надійних людей з Міністерства закордонних справ. Про це повідомив сам Павло Клімкін в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Він (Президент України Володимир Зеленський – ред.) запитав, хто розуміється на зовнішніх питаннях, кому можна довіряти професійно. Прізвище Олени (Зеркаль – ред.) там було", - зазначив Клімкін.
Нагадаємо, заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль призначили заступником глави АП. Однак вона відмовилася від посади. Зеркаль повідомила, що залишається працювати у МЗС, і пояснила відмову від посади в Адміністрації Президента тим, що її ціллю є просування та захист інтересів України – а кар’єрні рішення не мають йти в розріз з власними цінностями та принципами.
Раніше Клімкін радив Зеленському реформувати Адміністрацію президента.
Як повідомляв УНН, Клімкін заявляв, що співпрацюватиме з Зеленським, якщо це не суперечитиме принципам міністра і буде спільне бажання.