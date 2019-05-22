Клімкін дав пораду Президенту України "перезавантажити" АП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Міністр закордонних справ України, який нещодавно подав у відставку, Павло Клімкін — порадив Володимиру Зеленському реформувати Адміністрацію президента. Про це повідомляє УНН з посиланням на його сторінку у Facebook.
Клімкін у своєму дописі зазначив, що: “З щирою повагою ставлюся до перших персональних призначень Володимира Зеленського. Я б на його місці Адміністрацію перезавантажив як факт і як клас. Зовсім вже у неї нікудишня аура і карма. Навіть хороші люди, як свідчить практика, ситуації не рятують”.
Дипломат також додав, що офіс Президента і секретаріат Кабінету міністрів можуть працювати краще, якщо вони будуть позбавлені бюрократії.
“Офіс Президента без зайвої бюрократії, з ефективним забезпеченням і найкращими людьми був би більш симпатичною опцією. До речі, така ж біда і з Секретаріатом Кабміну. А перезавантаження — це цікава штука”, — відзначив Клімкін.
Нагадуємо, Клімкін заявив, що не полишить зовнішню політику.