Климкин дал совет Президенту Украины "перезагрузить" АП

Климкин в своей заметке отметил: “С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают”.

Дипломат также добавил, что офис президента и секретариат Кабинета министров могут работать лучше, если они будут лишены бюрократии.

“Офис Президента без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми был бы более привлекательной опцией. Кстати, такая же беда и с Секретариатом Кабмина. А перезагрузки — это интересная штука”, — отметил Климкин.

Напоминаем, Климкин заявил, что не оставит внешнюю политику.