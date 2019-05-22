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6 марта, 19:19 • 137671 просмотра

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Климкин дал совет Президенту Украины "перезагрузить" АП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины, который недавно подал в отставку, Павел Климкин — посоветовал Владимиру Зеленскому реформировать Администрацию президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.

Климкин в своей заметке отметил: “С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают”.

Дипломат также добавил, что офис президента и секретариат Кабинета министров могут работать лучше, если они будут лишены бюрократии.

“Офис Президента без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми был бы более привлекательной опцией. Кстати, такая же беда и с Секретариатом Кабмина. А перезагрузки — это интересная штука”, — отметил Климкин.

Напоминаем, Климкин заявил, что не оставит внешнюю политику.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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