Климкин о возвращении российской делегации: ПАСЕ запустила свой Ctrl+Alt+Delete

“... уходит эпоха. Парламентская ассамблея Совета Европы запустила свой Ctrl+Alt+Delete. Российской делегации позволили вернуться в ПАСЕ”, — написал министр.

Он также пошагово описал, что по его мнению последует за этим событием.

“1. Проблема вплоть вовсе не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ — это скорее символика. Очень неприятная, но символика. Реальная проблема в том, что это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ.

2. За эту нормальность выступает добрая половина, а то и больше европейских стран и политиков. Должны говорить с ними прямо и откровенно — доля ответственности за упадок Совета Европы ложится на них. О последствиях для Нормандского формата и Минской площадки я уже неоднократно упоминал”, — написал Климкин.

Министр отметил, что реальные, а не символические, вызовы появятся же тогда, когда эти страны и политики будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости, например, газового транзита, за наш счет. И это рискуем почувствовать уже сразу после парламентских выборов.

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“3. Многие подчеркивюет значение финансового фактора в возвращении РФ в ПАСЕ. Это существенно, но не является определяющим. Но не все сводится к банальной защите финансовых интересов.

4. Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до (!) Президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято по любому развитию политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском, или о ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать. Я прекрасно понимаю необходимость в свете избирательной кампании заполнять эфиры и соцсети. Но это дело честности и готовности смотреть в глаза вызовам, как они есть. И если в этом вопросе мы не можем быть честными с собой, как можно быть честными с избирателями?” - добавил он.

Министр добавил, что чисто по-человечески ему “Совет Европы, всю Европу и даже каждого отдельно из тех, кто голосовал за выдачу этой индульгенции российской делегации, очень жаль”.

Компромиссы с совестью никогда ничем хорошим не заканчиваются, резюмировал он.

Напомним, ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.