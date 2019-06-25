Україна відкликає посла при Раді Європи для консультацій - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Відкликаємо нашого посла при Раді Європи для консультацій. Стратегія зрозуміла, тактика теж, але доточимо разом. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи дозвіл російській делегації повернутись до ПАРЄ, передає УНН.
"...відкликаємо нашого Посла при РЄ для консультацій. Стратегія зрозуміла, тактика теж, але доточимо разом", - написав Клімкін.
Він також подякував українській парламентській делегаціїі додав, що "вони вклалися по повній".
"Я не збираюся підштовхувати наших парламентарів до прийняття рішень щодо формату їх участі у ПАРЄ. І політично, і емоційно в цій ситуації нам нема чого шукати. Тому призупинення участі в ПАРЄ – цілком логічний крок. Але не назавжди, аби не віддавати РЄ на поталу Росії та її друзям", - написав міністр.
За його словами, куди складніше, власне, з Радою Європи.
"...це наш юридичний і людський обов’язок брати участь у її механізмах захисту прав людини. Хоч арсенал цих механізмів далеко не ідеальний, але важливий. У всьому іншому РЄ втратила нашу довіру, і відновити її буде надзвичайно складно. Із лідера зусиль для захисту прав людини Організація перетворилась у простого менеджера, причому такого собі", - резюмував Клімкін.
Нагадаємо, ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, що відкривають дорогу до повернення делегації РФ.