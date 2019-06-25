Украина отзывает посла при Совете Европы для консультаций - Климкин

"... отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже, но доточим вместе", - написал Климкин.

Он также поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и добавил, что "они выложились по полной".

"Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений относительно формата их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать. Поэтому приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям", - написал министр.

По его словам, куда сложнее, собственно, с Советом Европы.

"... это наш юридический и человеческий долг участвовать в ее механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важный. Во всем остальном СЕ потеряла наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. С лидера усилий для защиты прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе", - резюмировал Климкин.

Напомним, ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.