Украина отзывает посла при Совете Европы для консультаций - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Отзываем нашего посла при Совете Европы для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже, но доточим вместе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя разрешение российской делегации вернуться в ПАСЕ, передает УНН.
"... отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже, но доточим вместе", - написал Климкин.
Он также поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и добавил, что "они выложились по полной".
"Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений относительно формата их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать. Поэтому приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям", - написал министр.
По его словам, куда сложнее, собственно, с Советом Европы.
"... это наш юридический и человеческий долг участвовать в ее механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важный. Во всем остальном СЕ потеряла наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. С лидера усилий для защиты прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе", - резюмировал Климкин.
Напомним, ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.