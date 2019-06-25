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Клімкін про повернення російської делегації: ПАРЄ запустила свій Ctrl+Alt+Delete

Київ • УНН

 • 9185 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи запустила свій Ctrl+Alt+Delete. Так міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook прокоментував дозвіл російській делегації повернутись в ПАРЄ, передає УНН.

Клімкін про повернення російської делегації: ПАРЄ запустила свій Ctrl+Alt+Delete

"...йде епоха. Парламентська асамблея Ради Європи запустила свій Ctrl+Alt+Delete. Російській делегації дозволили повернутись до ПАРЄ", - написав міністр.

Він також покроково описав те, що на його думку послідує за цією подією.

"1. Проблема аж зовсім не у самому факті повернення російської делегації до ПАРЄ – це скоріше символіка. Дуже неприємна, але символіка. Реальна проблема у тому, що це поштовх до створення нової нормальності у відносинах з РФ.

2. За цю нормальність виступає добра половина, а то й більше європейських країн та політиків. Маємо говорити з ними прямо і відверто – частка відповідальності за занепад Ради Європи лягає на них. Про наслідки для Нормандського формату та Мінського майданчика я вже неодноразово згадував", - написав Клімкін.

Міністр наголосив, що реальні, а не символічні, виклики з’являться ж тоді, коли ці країни та політики намагатимуться вирішувати питання Донбасу і енергетичної незалежності, наприклад, газового транзиту, за наш рахунок. І це ризикуємо відчути вже одразу після парламентських виборів.

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"3. Багато хто підкреслює значення фінансового фактору у поверненні РФ до ПАРЄ. Це суттєво, але не визначально. Не все зводиться до банального захисту фінансових інтересів.

4. Рішення про повернення російської делегації до ПАРЄ було прийняте ДО (!) президентських виборів в Україні. Воно назрівало і було б ухвалено за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні. Справа не у розподілі відповідальності, яку я, до речі, з себе також не знімаю. Це все не про Порошенка, Зеленського, чи когось іншого. Це наші спільна проблема. Добре було б це спільно усвідомити. Я прекрасно розумію необхідність у світлі виборчої кампанії заповнювати ефіри та соцмережі. Але це справа чесності і готовності дивитися у вічі викликам, як вони є. І якщо у цьому питанні ми не можемо бути чесними з собою, як можна бути чесними з виборцями?" - додав він.

Міністр додав, що суто по-людськи йому "Раду Європи, усю Європу і навіть кожного окремо з тих, хто голосував за видачу цієї індульгенції російській делегації, дуже шкода".

Компроміси з совістю ніколи нічим добрим не закінчуються, резюмував він.

Нагадаємо, ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, що відкривають дорогу до повернення делегації РФ.

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