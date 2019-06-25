Климкин упрекнул Францию из-за возвращения РФ в ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Быть страной-основателем Нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ никаких из выдвинутых условий - это, простите за мой французский, полный mauvais ton. Так министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook прокомментировал разрешение российской делегации вернуться в ПАСЕ, обращаясь к Франции, председательствующей в СЕ, передает УНН.
"... особенно обидно, что все это (возвращение делегации РФ в ПАСЕ - ред.) произошло во время французского председательства в СЕ. Быть страной-основателем Нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ никаких из выдвинутых условий - это, простите за мой французский, полный mauvais ton", - написал министр.
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Он также добавил, что этот тотальный когнитивный диссонанс еще аукнется всей Европе.
Напомним, ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.