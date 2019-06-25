Клімкін дорікнув Франції через повернення РФ у ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Бути країною-засновником Нормандського формату і розгортати червону доріжку перед російськими депутатами без виконання РФ жодних з висунутих умов – це, вибачте за мою французьку, повний mauvais ton. Так міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook прокоментував дозвіл російській делегації повернутись в ПАРЄ, звертаючись до Франції, що головує в РЄ, передає УНН.
"... особливо прикро, що все це (повернення делегації РФ у ПАРЄ - ред.) сталося за французького головування в РЄ. Бути країною-засновником Нормандського формату і розгортати червону доріжку перед російськими депутатами без виконання РФ жодних з висунутих умов – це, вибачте за мою французьку, повний mauvais ton", - написав міністр.
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Він також додав, що цей тотальний когнітивний дисонанс ще відгукнеться всій Європі.
Нагадаємо, ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, що відкривають дорогу до повернення делегації РФ.