Клименко о ситуации на Сумщине: 70% детей уже эвакуированы

В Сумской области уже эвакуирована 21 тысяча граждан из приграничных населенных пунктов, и еще 25 тысяч, включая детей, готовы к эвакуации. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, уже 70% детей уже эвакуированы. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

"На данный момент эвакуировано 21 тысячу наших граждан, проживающих в приграничных населенных пунктах Сумщины. Мы готовы к эвакуации, еще 25 тысяч человек, в том числе и детей. Уже 70% детей уже эвакуированы", - сказал Клименко.

По словам Клименко, они проводят разъяснение населению важности этой эвакуации. МВД сотрудничает с ОВА Сумщины, которая определяет населенные пункты, которые должны быть эвакуированы.

"Сейчас группа "Белые ангелы" начнет свою работу в Сумской области, для того чтобы научить местных полицейских и спасателей создавать собственные отряды. Работать они будут на бронетехнике", - добавил Клименко.

Он рассказал, алгоритм эвакуации определяет местная власть, а МВД работает уже на конечных этапах. Также, для того чтобы люди, которые уже эвакуировались, не переживали о своем имуществе, в городах оставляют полицию с дополнительными патрулями.

"Что касается гуманитарной помощи, то людям, которые не смогли выехать, периодически завозят продукты питания. Как правило, в приграничных населенных пунктах магазины не работают, из-за отсутствия электроэнергии и воды. В некоторых селах перебиты инженерные сооружения", - добавил он.

Клименко также отмечает, что в таких населенных пунктах при необходимости приезжают медики.

Министр внутренних дел рассказал, что россияне умышленно обстреливают прифронтовые населенные пункты, зная, что там проходит эвакуация. Он отмечает, что они готовы к развитию любых развития ситуаций, если речь пойдет о принудительной эвакуации.

По его словам, эвакуированных людей принимают относительно безопасные области. Сейчас большинство людей принимает Сумская область, но речь идет и о Киевской и Полтавской областях. Также некоторые заведения отдыха принимают часть эвакуированных.

Напомним

За сутки оккупанты нанесли 177 ударов по Сумской области, обстреляв 36 населенных пунктов. В результате атак погиб один человек, трое ранены, повреждены здания и транспортные средства.