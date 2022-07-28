Клименко назначили на должность главы САП

Цитата

"Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, который был объявлен конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержден в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения", – написал Ермак.

Детали

Глава Офиса президента поздравил Андрея Костина с началом работы председателем ГПУ, а Александра Клименко с назначением на должность руководителя САП.

Напомним

27 июля Офис Генпрокурора подтвердил, что победитель конкурса на главу САП Клименко прошел проверку.

19 июля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры определила победителя конкурса. Им стал детектив НАБУ Александр Клименко.

Клименко победил в конкурсе еще в декабре 2021 года, но результаты не были утверждены.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал 17 июля назначить победителя конкурса руководителем САП.

Контекст

В октябре 2021 года Зеленский заявил, что конкурс на должность главы САП завершится в 2021 году.

В сентябре 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого – доброчестность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

13 октября 2020 состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Оно началось с того, что члены комиссии более часа спорили об участии в работе комиссии одного из избранных ее членов.