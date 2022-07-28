Клименка призначили на посаду голови САП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Сьогодні Олександра Клименка призначили на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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"Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення", – написав Єрмак.
Деталі
Голова Офісу президента привітав Андрія Костіна з початком роботи очільником ГПУ, а Олександра Клименка з призначенням на посаду керівника САП.
Нагадаємо
27 липня Офіс Генпрокурора підтвердив, що переможець конкурсу на очільника САП Клименко пройшов перевірку.
19 липня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначила переможця конкурсу. Ним став детектив НАБУ Олександр Клименко.
Клименко переміг у конкурсі ще у грудні 2021 року, але результати не було затверджено. Президент України Володимир Зеленський закликав 17 липня призначити переможця конкурсу очільником САП.
Контекст
У жовтні 2021 року Зеленський заявив, що конкурс на посаду голови САП завершиться в 2021 році.
У вересні 2020 року Верховна Рада підтримала проект постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на очолення адміністративних посад у САП.
Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія має розпочати прозорий процес, в основі якого – доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.
13 жовтня 2020 року відбулося перше засідання комісії з проведення конкурсу на очолення адміністративних посад у САП. Воно почалося з того, що члени комісії понад годину сперечалися про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.