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Клименка призначили на посаду голови САП

Клименка призначили на посаду голови САП

Київ • УНН

 • 233903 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Сьогодні Олександра Клименка призначили на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення", – написав Єрмак.

Деталі

Голова Офісу президента привітав Андрія Костіна з початком роботи очільником ГПУ, а Олександра Клименка з призначенням на посаду керівника САП.

Нагадаємо

27 липня Офіс Генпрокурора підтвердив, що переможець конкурсу на очільника САП Клименко пройшов перевірку.

19 липня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначила переможця конкурсу. Ним став детектив НАБУ Олександр Клименко.

Клименко переміг у конкурсі ще у грудні 2021 року, але результати не було затверджено. Президент України Володимир Зеленський закликав 17 липня призначити переможця конкурсу очільником САП.

Контекст

У жовтні 2021 року Зеленський заявив, що конкурс на посаду голови САП завершиться в 2021 році.

У вересні 2020 року Верховна Рада підтримала проект постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на очолення адміністративних посад у САП.

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія має розпочати прозорий процес, в основі якого – доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.

13 жовтня 2020 року відбулося перше засідання комісії з проведення конкурсу на очолення адміністративних посад у САП. Воно почалося з того, що члени комісії понад годину сперечалися про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.

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