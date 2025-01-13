Климатические активисты разрисовали могилу Чарльза Дарвина в Лондоне

Климатические активисты из Just Stop Oil в понедельник разрисовали могилу британского натуралиста Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Двое активистов вошли в Вестминстерское аббатство - место проведения королевских свадеб, коронаций, похорон и главную туристическую достопримечательность Великобритании - в понедельник утром и использовали распыляемый мел на могиле Дарвина, говорится в заявлении группы кампании.

Активисты написали оранжевым цветом "1.5 is dead" ("1,5 является мертвым") на поверхности белого мраморного надгробия - ссылка на недавние новости о том, что глобальная температура 2024 года впервые превысила 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

"Мы преодолели порог в 1,5 градуса, который должен был обеспечить нашу безопасность, - сказал один из активистов. - Дарвин перевернулся бы в гробу, узнав, что мы находимся в разгаре шестого массового вымирания".

Дарвин, наиболее известный своей теорией эволюции путем естественного отбора, умер в 1882 году. Он похоронен в Уголке ученых Вестминстерского аббатства, где также похоронены Исаак Ньютон и Стивен Хокинг.

Церковь подтвердила инцидент в своем заявлении.

"Реставраторы аббатства принимают немедленные меры по очистке мемориала и не ожидают, что будет нанесен какой-то непоправимый ущерб", - заявил пресс-секретарь.

"Полиция была вызвана на место происшествия и разобралась с инцидентом. Аббатство остается открытым для посещения и богослужений", - сказано в заявлении.

Лондонская столичная полиция сообщила, что две женщины были арестованы по подозрению в нанесении преступного ущерба Вестминстерскому аббатству и доставлены в полицейский участок в центре Лондона.

Страны, которые ведут переговоры по глобальному договору о борьбе с загрязнением пластиком, не смогли достичь соглашения в понедельник.

Дополнение

Активисты Just Stop Oil организовали ряд громких акций протеста в Великобритании, в том числе срывая спортивные и театральные мероприятия, расписывая здание посольства США в Лондоне и бросая суп в картины Ван Гога.