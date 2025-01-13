Кліматичні активісти розмалювали могилу Чарльза Дарвіна в Лондоні

Кліматичні активісти з Just Stop Oil у понеділок розмалювали могилу британського натураліста Чарльза Дарвіна у Вестмінстерському абатстві у Лондоні, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Двоє активістів увійшли у Вестмінстерське абатство - місце проведення королівських весіль, коронацій, похоронів і головну туристичну пам'ятку Великої Британії - у понеділок вранці і використали крейду, що розпорошується, на могилі Дарвіна, ідеться в заяві групи кампанії.

Активісти написали помаранчевим кольором "1.5 is dead" ("1,5 є мертвим") на поверхні білого мармурового надгробка - посилання на нещодавні новини про те, що глобальна температура 2024 року вперше перевищила 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальною епохою.

Вперше в історії: глобальна температура перевищила критичну межу 1,5°C у 2024 році

"Ми подолали поріг в 1,5 градуса, який мав забезпечити нашу безпеку, - сказав один з активістів. - Дарвін перекинувся б у труні, дізнавшись, що ми перебуваємо в розпалі шостого масового вимирання".

Дарвін, найбільш відомий своєю теорією еволюції шляхом природного відбору, помер 1882 року. Він похований у Куточку вчених Вестмінстерського абатства, де також поховані Ісаак Ньютон та Стівен Гокінг.

Церква підтвердила інцидент у своїй заяві.

"Реставратори абатства вживають негайних заходів щодо очищення меморіалу і не очікують, що буде завдано якихось непоправних збитків", — заявив прессекретар.

"Поліція була викликана на місце події та розібралася з інцидентом. Абатство залишається відкритим для відвідування та богослужінь", - сказано у заяві.

Лондонська столична поліція повідомила, що двох жінок було заарештовано за підозрою в завданні злочинної шкоди Вестмінстерському абатству і доставлено до поліцейської дільниці в центрі Лондона.

Країни, які ведуть переговори щодо глобального договору про боротьбу із забрудненням пластиком, не змогли досягти угоди у понеділок.

Доповнення

Активісти Just Stop Oil організували низку гучних акцій протесту у Великій Британії, у тому числі зриваючи спортивні та театральні заходи, розписуючи будівлю посольства США в Лондоні та кидаючи суп у картини Ван Гога.