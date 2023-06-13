Кличко: в Киеве за 3-5 дней должны определить количество модульных наземных укрытий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В течение 3-5 дней Департамент муниципальной безопасности КГГА в сотрудничестве с Главным управлением ГСЧС Украины в городе Киеве и главами районных администраций столицы планирует определиться с количеством модульных наземных укрытий, необходимых для города, а также местами их расположения. Об этом говорится на странице в Telegram Киевской городской государственной администрации, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что такое решение приняли сегодня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Цитата
"Сейчас речь идет о приобретении и установке 200-250 модульных бетонных укрытий. На это город выделит 300 млн грн", - отметили в КГГА.
Дополнение
Также главы районов должны предоставить информацию о потребности в установлении модульных укрытий на территориях школ и детских садов, где отсутствуют подземные укрытия.
Напомним
В столице планируют оснастить около 3 тысяч бомбоубежищ автоматизированной системой открытия. Также власти планируют приобрести и установить как дополнительные около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.
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