Кличко: в Киеве за 3-5 дней должны определить количество модульных наземных укрытий

Детали

Отмечается, что такое решение приняли сегодня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Цитата

"Сейчас речь идет о приобретении и установке 200-250 модульных бетонных укрытий. На это город выделит 300 млн грн", - отметили в КГГА.

Дополнение

Также главы районов должны предоставить информацию о потребности в установлении модульных укрытий на территориях школ и детских садов, где отсутствуют подземные укрытия.

Напомним

В столице планируют оснастить около 3 тысяч бомбоубежищ автоматизированной системой открытия. Также власти планируют приобрести и установить как дополнительные около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

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