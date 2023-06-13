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Кличко: у Києві за 3-5 дні повинні визначити кількість модульних наземних укриттів 

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Протягом 3-5 днів Департамент муніципальної безпеки КМДА у співпраці з Головним управлінням ДСНС України у місті Києві та головами районних адміністрацій столиці планує визначитися з кількістю модульних наземних укриттів, необхідних для міста, а також місцями їх розташування. Про це йдеться на сторінці у Telegram Київської міської державної адміністрації, пише УНН.

Кличко: у Києві за 3-5 дні повинні визначити кількість модульних наземних укриттів 

Деталі

Зазначається, що таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Цитата

"Наразі йдеться про придбання і встановлення 200-250 модульних бетонних укриттів. На це місто виділить 300 млн грн", - зазначили у КМДА.

Доповнення

Також голови районів повинні надати інформацію щодо потреби у встановленні модульних укриттів на територіях шкіл та дитячих садків, де відсутні підземні укриття.

Нагадаємо

У столиці планують оснастити близько 3 тисяч бомбосховищ автоматизованою системою відкриття. Також влада планує придбати та встановити як додаткові близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві показали, як виглядає укриття за 1,3 млн грн

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