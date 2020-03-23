Кличко пригрозил киевлянам штрафами за посещение детских площадок
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В столице все детские площадки закрыты для посещения - родители-нарушители будут платить штрафы. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в понедельник во время брифинга, передает УНН.
"Я подчеркиваю: все детские площадки закрыты для посещения. Пожалуйста, не нарушайте правила. Те, у кого не хватает сознательности и ответственности, будут платить штрафы за нарушение ограничений, потому что нет другого выхода уберечь вас, если вы сами этого не хотите", - сказал мэр.
Он также напомнил, что с сегодняшнего дня общественный транспорт работает не для всех.
Как сообщалось ранее в УНН, Кличко сообщил о 14 новых случаях COVID-19 в Киеве, однако в Минздраве сообщили о 20 случаях.