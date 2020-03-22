В Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:30 22 березня в Україні є 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:
Дніпропетровська область — 2;
Донецька область — 1;
Житомирська область — 2 (1 летальний);
Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
Київ — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
Київська область — 5, з яких 1 за останню добу;
Львівська область — 2, з яких 1 за останню добу;
Тернопільська область — 1;
Чернівецька область — 25 (1 летальний);
Черкаська — 1 підтверджений за останню добу.
Нагадаємо, раніше сьогодні ввечері повідомлялося про 63 випадки коронавірусу.