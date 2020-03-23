Кличко повідомив про 14 нових випадків COVID-19 у Києві

КИЇВ. 23 березня. УНН. За останню добу у Києві зареєстровано 14 нових зареєстрованих випадків коронавірусу. Більшість інфікованих прибула з європейських країн. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у понеділок під час брифінгу, передає УНН.