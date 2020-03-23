Кличко повідомив про 14 нових випадків COVID-19 у Києві

ukru
20 березня, 16:58 • 75609 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 148658 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 246037 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 248013 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 246659 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230396 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199965 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185862 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146120 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150219 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
59 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264703 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78441 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 31748 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 29838 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20:08 • 17716 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 246037 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 248013 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 246659 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230396 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199965 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78445 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25834 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140089 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153720 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113102 перегляди
Актуальне
Кличко повідомив про 14 нових випадків COVID-19 у Києві

Кличко повідомив про 14 нових випадків COVID-19 у Києві

Київ • УНН

 • 19784 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. За останню добу у Києві зареєстровано 14 нових зареєстрованих випадків коронавірусу. Більшість інфікованих прибула з європейських країн. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у понеділок під час брифінгу, передає УНН.

"За минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання. Таким чином, в столиці вже 24 хворих на коронавірус (за даними МОЗ, за останню добу в столиці зареєстровано 20 нових випадків COVID-19 - ред.). Підкреслю, цю інформацію ми отримуємо від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України", куди ми відправляємо тести на підтвердження чи спростування діагнозу. З 14 нових лабораторно підтверджених випадків вісім - жінки від 25 до 49 років та 6 чоловіків від 23 до 56 років", - сказав мер міста.

Загалом, з його слів, із 24 зареєстрованих випадків, 22 випадки - інфікування киян, які повернулись з європейських країн.

"Це Франція, Іспанія, Німеччина. Два випадки - місцеві зараження від хворих Житомирської області та Києва. Сьогодні 13 з 24 хворих перебувають в лікарнях міста, 11 хворих - на самоізоляції, отримують лікування вдома під наглядом лікарів", - зазначив Кличко.

Він також розповів, що у столиці сьогодні протестовано швидкими тестами 594 киянина. 22 зразки відправили у Київський міський лабораторний центр МОЗ України для підтвердження чи спростування діагнозу.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кличко закликав киян не йти на шашлик в парки, а залишатись вдома.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні наразі зареєстровано 73 випадки інфікування коронавірусом (29 із них - у місті Києві).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.40
Bitcoin
$84,487.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.42
Ethereum
$1,991.48