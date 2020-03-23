Кличко повідомив про 14 нових випадків COVID-19 у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. За останню добу у Києві зареєстровано 14 нових зареєстрованих випадків коронавірусу. Більшість інфікованих прибула з європейських країн. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у понеділок під час брифінгу, передає УНН.
"За минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання. Таким чином, в столиці вже 24 хворих на коронавірус (за даними МОЗ, за останню добу в столиці зареєстровано 20 нових випадків COVID-19 - ред.). Підкреслю, цю інформацію ми отримуємо від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України", куди ми відправляємо тести на підтвердження чи спростування діагнозу. З 14 нових лабораторно підтверджених випадків вісім - жінки від 25 до 49 років та 6 чоловіків від 23 до 56 років", - сказав мер міста.
Загалом, з його слів, із 24 зареєстрованих випадків, 22 випадки - інфікування киян, які повернулись з європейських країн.
"Це Франція, Іспанія, Німеччина. Два випадки - місцеві зараження від хворих Житомирської області та Києва. Сьогодні 13 з 24 хворих перебувають в лікарнях міста, 11 хворих - на самоізоляції, отримують лікування вдома під наглядом лікарів", - зазначив Кличко.
Він також розповів, що у столиці сьогодні протестовано швидкими тестами 594 киянина. 22 зразки відправили у Київський міський лабораторний центр МОЗ України для підтвердження чи спростування діагнозу.
Як повідомлялося раніше в УНН, Кличко закликав киян не йти на шашлик в парки, а залишатись вдома.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні наразі зареєстровано 73 випадки інфікування коронавірусом (29 із них - у місті Києві).