Кличко закликав киян не йти на шашлик в парки, а залишатись вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян із закликом залишатись вдома, а не йти на шашлики в парки. Про це він сказав у відеозверненні, яке опубліковане на його сторінці у Facebook, пише УНН.
“Я звертаюсь до киян. Заклики залишатись вдома означають залишатись вдома. Не треба влаштовувати шашлики в парках, вести дітей на дитячі майданчики, гуляти компаніям по вулицях. Ваше здоров’я в ваших руках”, — сказав Віталій Кличко.
Нагадаємо, у Київському метрополітені розповіли, як довго не працюватиме метро через карантин.