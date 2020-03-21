Кличко призвал киевлян не идти на шашлык в парки, а оставаться дома
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам с призывом оставаться дома, а не идти на шашлыки в парках. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook, пишет УНН.
“Я обращаюсь к киевлянам. Призывы оставаться дома означают оставаться дома. Не надо устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять компаниям по улицам. Ваше здоровье в ваших руках”, — сказал Виталий Кличко.
Напомним, в Киевском метрополитене рассказали, как долго будет работать метро из-за карантина.