Кличко сообщил о 14 новых случаях COVID-19 в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. За последние сутки в Киеве зарегистрировано 14 новых зарегистрированных случаев коронавируса. Большинство инфицированных прибыла из европейских стран. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в понедельник во время брифинга, передает УНН.
"За прошедшие сутки Киев получил еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Таким образом, в столице уже 24 больных коронавирусом (по данным Минздрава, за последние сутки в столице зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19 - ред.). Подчеркну, эту информацию мы получаем от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины", куда мы отправляем тесты на подтверждение или опровержение диагноза. С 14 новых лабораторно подтвержденных случаев восемь - женщины от 25 до 49 лет и 6 мужчин от 23 до 56 лет", - сказал мэр города.
В общем, по его словам, из 24 зарегистрированных случаев, 22 случая - инфицирование киевлян, которые вернулись из европейских стран.
"Это Франция, Испания, Германия. Два случая - местные заражения от больных из Житомирской области и Киева. Сегодня 13 из 24 больных находятся в больницах города, 11 больных - в самоизоляции, получают лечение дома под наблюдением врачей", - отметил Кличко.
Он также рассказал, что в столице сегодня протестировано быстрыми тестами 594 киевлянина. 22 образца отправили в Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины для подтверждения или опровержения диагноза.
Как сообщалось ранее в УНН, Кличко призвал киевлян не идти на шашлыки в парки, а оставаться дома.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине сейчас зарегистрировано 73 случая инфицирования коронавирусом (29 из них - в городе Киеве).