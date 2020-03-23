Кличко пригрозив киянам штрафами за відвідування дитячих майданчиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У столиці всі дитячі майданчики закриті для відвідування - батьки-порушники платитимуть штрафи. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у понеділок під час брифінгу, передає УНН.
"Я наголошую: всі дитячі майданчики закриті для відвідування. Будь ласка, не порушуйте правила. Ті, у кого не вистачає свідомості і відповідальності, платитимуть штрафи за порушення обмежень, бо немає іншого виходу зберегти вас, якщо ви самі цього не хочете", - сказав мер.
Він також нагадав, що відсьогодні громадський транспорт працює не для всіх.
Як повідомлялося раніше в УНН, Кличко повідомив про 14 нових випадків COVID-19 у Києві, однак у МОЗ повідомили про 20 випадків.