Кличко отменил переименование улицы в Киеве в честь экс-мэра Омельченко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко подписал петицию о запрете переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего городского головы столицы Александра Омельченко. Об этом глава столицы сообщил на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня подписал, то есть поддержал петицию с требованием не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего городского головы столицы Александра Омельченко", - говорится в сообщении.
Дополнение
Также Кличко добавил, что переименование любой другой улицы в честь Александра Омельченко будет повторно вынесено на голосование в приложении "Киев Цифровой", как это рекомендовала одна из комиссий Киевсовета.
Напомним
29 мая городской голова Виталий Кличко зарегистрировал проект решения Киевсовета о переименовании улицы Павла Скоропадского в Печерском районе Киева в улицу Александра Омельченко.
2 июня киевляне создали петицию на сайте Киевского городского совета против переименования улицы Павла Скоропадского в центре Киева в улицу в честь экс-мэра столицы Александра Омельченко. За три дня она набрала необходимое количество голосов.