Кличко отменил переименование улицы в Киеве в честь экс-мэра Омельченко

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"Сегодня подписал, то есть поддержал петицию с требованием не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего городского головы столицы Александра Омельченко", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также Кличко добавил, что переименование любой другой улицы в честь Александра Омельченко будет повторно вынесено на голосование в приложении "Киев Цифровой", как это рекомендовала одна из комиссий Киевсовета.

Напомним

29 мая городской голова Виталий Кличко зарегистрировал проект решения Киевсовета о переименовании улицы Павла Скоропадского в Печерском районе Киева в улицу Александра Омельченко.

2 июня киевляне создали петицию на сайте Киевского городского совета против переименования улицы Павла Скоропадского в центре Киева в улицу в честь экс-мэра столицы Александра Омельченко. За три дня она набрала необходимое количество голосов.