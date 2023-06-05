Кияни проти перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь ексмера Омельченка: петиція набрала голоси

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Петиція №12209 "Не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на вулицю Олександра Омельченка", була зареєстрована на сайті Київської міської ради другого червня і за три дні зібрала 6043 підписи і наразі перебуває на розгляді.

В клопотанні бажання не допустити увіковічення імені ексмера столиці аргументується тим, що чиновник за часів свого перебування на посаді голови КМДА та міського голови "завдав Києву шалених збитків".

Автор петиції зазначив, що Омельченко та його команда "розірвали на дві частини" трамвайну мережу міста, що стало однією з причин "транспортного колапсу, який кияни спостерігають і до сьогодні".

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"Саме в ті часи була зароджена концепція громадського транспорту, за якою наземним маршрутам КП "Київпастранс" відводилася другорядна роль після приватних перевізників. Не можна не згадати і про те, що саме з часів головування Олександра Олександровича тягнуться історії найскандальніших київських забудов: у Протасовому Яру, на Осокорківських озерах, на перехресті вулиць Нижній Вал і Костянтинівська (Монстр на Подолі) тощо. Крім усього іншого, відзначився пан Омельченко і трьома смертельними ДТП у 2009, 2011 та 2015 роках відповідно", - ідеться в тексті вимоги.

Автор клопотання нагадав, що у січні 2023 року через "Київ Цифровий" було проведене опитування щодо перейменування, про яке йдеться у петиції - 74,2% тих, хто взяли в ньому участь, проголосували проти такого рішення. Серед киян відсоток голосів "проти" склав 55,5 %.

"Отже, містяни сказали своє чітке «ні» й проводити перейменування всупереч їхній волі — висловити свою неповагу до Києва", - наголошується в зверненні.

Петиція має бути розглянута впродовж 10 робочих днів.

Доповнення

29 травня міський голова Віталій Кличко зареєстрував проєкт рішення Київради про перейменування вулиці Павла Скоропадського у Печерському районі Києва на вулицю Олександра Омельченка.

В пояснювальній записці до проєкту, рішення обгрунтовується тим, що у місті Києві наявні дві вулиці Павла Скоропадського, розірвані вулицею Великою Васильківською та площею Українських героїв.

"Відтак, суб’єкт подання вважає за потрібне внести вказаний проєкт рішення Київської міської ради із метою вшанування пам’яті видатних діячів та подій, а також урізноманітнення топоніміки міста Києва", - зазначається в документі.

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