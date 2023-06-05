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Киевляне против переименования улицы Павла Скоропадского в честь экс-мэра Омельченко: петиция набрала голоса

Киев • УНН

 • 645313 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Петиция на сайте Киевского городского совета против переименования улицы Павла Скоропадского в центре Киева на улицу в честь экс-мэра Александра Омельченко набрала необходимое количество голосов уже за три дня и сейчас находится на рассмотрении, пишет УНН.

Киевляне против переименования улицы Павла Скоропадского в честь экс-мэра Омельченко: петиция набрала голоса

Детали

Петиция №12209 "Не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в улицу Александра Омельченко", была зарегистрирована на сайте Киевского городского совета второго июня и за три дня собрала 6043 подписи и сейчас находится на рассмотрении. 

В ходатайстве желание не допустить увековечения имени экс-мэра столицы аргументируется тем, что чиновник во времена своего пребывания на посту главы КГГА и городского головы "нанес Киеву огромный ущерб".

Автор петиции отметил, что Омельченко и его команда "разорвали на две части" трамвайную сеть города, что стало одной из причин "транспортного коллапса, который киевляне наблюдают и по сей день".

Цитата

"Именно в те времена была зарождена концепция общественного транспорта, по которой наземным маршрутам КП "Киевпастранс" отводилась второстепенная роль после частных перевозчиков. Нельзя не упомянуть и о том, что именно со времен председательства Александра Александровича тянутся истории самых скандальных киевских застроек: в Протасовом Яру, на Осокорковских озерах, на перекрестке улиц Нижний Вал и Константиновская (Монстр на Подоле) и т.д. Кроме всего прочего, отличился господин Омельченко и тремя смертельными ДТП в 2009, 2011 и 2015 годах соответственно", - говорится в тексте требования.

Автор ходатайства напомнил, что в январе 2023 года через "Киев Цифровой" был проведен опрос по переименованию, о котором говорится в петиции - 74,2% принявших в нем участие проголосовали против такого решения. Среди киевлян процент голосов "против" составил 55,5%.

"Итак, горожане сказали свое четкое "нет" и проводить переименование вопреки их воле — выразить свое неуважение к Киеву", - отмечается в обращении.

Петиция должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

Дополнение

29 мая городской голова Виталий Кличко зарегистрировал проект решения Киевсовета о переименовании улицы Павла Скоропадского в Печерском районе Киева в улицу Александра Омельченко.

В пояснительной записке к проекту, решение обосновывается тем, что в городе Киеве имеются две улицы Павла Скоропадского, разорванные улицей Большой Васильковской и площадью Украинских героев.

"Следовательно, субъект представления считает нужным внести указанный проект решения Киевского городского совета с целью чествования памяти выдающихся деятелей и событий, а также разнообразия топонимики города Киева", - отмечается в документе.

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