Питання щодо перейменування вулиці у Києві на честь "Да Вінчі" винесуть на електронне голосування

Цитата

"Керуючись положеннями особливої процедури перейменування, пропозицію щодо перейменування однієї з вулиць у місті Києві на честь Дмитра Коцюбайла буде винесено на електронне рейтингове голосування", - йдеться у відповіді на петицію.

Деталі

Петиція №12083 щодо перейменування вулиці Німанської на вулицю Дмитра Коцюбайла набрала 13 033 підписи.

У самому тексті петиції йдеться, що "вулиця Німанська в Печерському районі міста Києва названа на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю росії. Російські топоніми не мають бути вшановані в міському просторі столиці України. Київ повинен шанувати Героїв, які віддали життя за Незалежність України".

В петиції запропоновано перейменувати вулицю Німанську на честь легендарного комбата 67-ї окремої механізованої бригади, керівника батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі".

Доповнення

Українська акторка театру та кіно Ада Роговцева створила петицію на сайті Київської міської ради про перейменування вулиці Німанської на вулицю Героя України Дмитра Коцюбайла. За день ініціатива набрала більше 10 тисяч голосів.

Нагадаємо

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло – Герой України, перший доброволець, що отримав це звання прижиттєво. 18-річним хлопцем пішов на фронт захищати Україну, пройшов найгарячіші точки війни з росіянами у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". З 2014-го року командував взводом добровольців, з 2015-го – ротою. З березня 2016-го, у віці 20 років, став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС.

Дмитро загинув в бою 7 березня 2023-го року, захищаючи Бахмут від російських окупантів. Його тіло покоїться на Аскольдовій могилі – одвічному місці воїнської слави. «Да Вінчі» став символом хоробрості і боротьби за Україну, сучасним національним героєм.