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Вопрос о переименовании улицы в Киеве в честь "Да Винчи" вынесут на электронное голосование

Вопрос о переименовании улицы в Киеве в честь "Да Винчи" вынесут на электронное голосование

Киев • УНН

 • 549631 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Вопрос изменения названия одной из улиц в Киеве в честь Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Виничи" вынесут на электронное рейтинговое голосование. Об этом говорится на сайте Киевского городского совета, пишет УНН.

Цитата

"Руководствуясь положениями особой процедуры переименования, предложение о переименовании одной из улиц в городе Киеве в честь Дмитрия Коцюбайло будет вынесено на электронное рейтинговое голосование", - говорится в ответе на петицию.

Детали

Петиция №12083 о переименовании улицы Неманской на улицу Дмитрия Коцюбайло набрала 13 033 подписи.

В самом тексте петиции говорится, что "улица Неманская в Печерском районе города Киева названа в честь реки Неман, протекающей по Калининградской области россии. Российские топонимы не должны быть почтены в городском пространстве столицы Украины. Киев должен чтить Героев, отдавших жизнь за Независимость Украины".

В петиции предложено переименовать улицу Неманскую в честь легендарного комбата 67-й отдельной механизированной бригады, руководителя батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи".

Дополнение

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева создала петицию на сайте Киевского городского совета о переименовании улицы Неманской в улицу Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. За день инициатива набрала более 10 тысяч голосов.

Напомним

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло – Герой Украины, первый доброволец, получивший это звание прижизненно. 18-летним парнем ушел на фронт защищать Украину, прошел самые горячие точки войны с россиянами в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". С 2014-го года командовал взводом добровольцев, с 2015-го – ротой. С марта 2016-го, в возрасте 20 лет, стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК ПС.

Дмитрий погиб в бою 7 марта 2023-го года, защищая Бахмут от российских оккупантов. Его тело покоится на Аскольдовой могиле – извечном месте воинской славы. "Да Винчи" стал символом храбрости и борьбы за Украину, современным национальным героем.

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