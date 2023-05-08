Петиция о переименовании улицы Неманской в честь Дмитрия Коцюбайло набрала более 10000 голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева создала петицию на сайте Киевского городского совета о переименовании улицы Неманской на улицу Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. За день инициатива набрала более 10 тысяч голосов, пишет УНН с ссылкой на документ.
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«Улица Неманская в Печерском районе города Киева названа в честь реки Неман, протекающей по калининградской области россии. российские топонимы не должны быть почтены в городском пространстве столицы Украины. Киев должен чтить Героев, отдавших жизнь за Независимость Украины.
Я предлагаю переименовать улицу Неманскую в честь легендарного комбата 67-й отдельной механизированной бригады, руководителя батальона «Волки Да Винчи» Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи».
Дмитрий «Да Винчи» Коцюбайло – Герой Украины, первый доброволец, получивший это звание прижизненно. 18-летним парнем ушел на фронт защищать Украину, прошел самые горячие точки войны с россиянами в составе Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». С 2014-го года командовал взводом добровольцев, с 2015-го – ротой. Получил ранение в Песках, но через 3 месяца вернулся на фронт. С марта 2016-го, в возрасте 20 лет, стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты «Вовки Да Винчи» ДУК ПС.
Полномасштабное вторжение россиян встретил на передовой. Командовал батальоном в большинстве самых горячих точек войны: Пологи, Новый Быков, Северодонецк, Лисичанск, Серебрянка, Бахмут, Балаклея, Куп‘янск и многие другие.
Собратья и сестры всегда отмечали его решительность, смелость, а вместе с тем – человечность и заботу о личном составе. «Да Винчи» всегда шел в бой первый и оберегал каждого солдата.
Дмитрий погиб в бою 7 марта 2023-го года, защищая Бахмут от российских оккупантов. Его тело покоится на Аскольдовой могиле – извечном месте воинской славы. «Да Винчи» стал символом храбрости и борьбы за Украину, современным национальным героем.
Считаю, что имя Дмитрия Коцюбайло должно быть увековечено в городском пространстве Киева. Предлагаю создать улицу Дмитрия Коцюбайло в Печерском районе города Киева вместо улицы Неманской», – написала Ада Роговцева.
За один час петиция набрала необходимых 6000 подписей.
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