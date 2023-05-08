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Петиція про перейменування вулиці Німанської на честь Дмитра Коцюбайла набрала більше 10000 голосів

Петиція про перейменування вулиці Німанської на честь Дмитра Коцюбайла набрала більше 10000 голосів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Українська акторка театру та кіно Ада Роговцева створила петицію на сайті Київської міської ради про перейменування вулиці Німанської на вулицю Героя України Дмитра Коцюбайла. За день ініціатива набрала більше 10 тисяч голосів, пише УНН з посиланням на документ. 

Цитата

«Вулиця Німанська в Печерському районі міста Києва названа на честь річки Німан, що протікає калінінградською областю росії. Російські топоніми не мають бути вшановані в міському просторі столиці України. Київ повинен шанувати Героїв, які віддали життя за Незалежність України.

Я пропоную перейменувати вулицю Німанську на честь легендарного комбата 67-ї окремої механізованої бригади , керівника батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі».

Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло – Герой України, перший доброволець, що отримав це звання прижиттєво. 18-річним хлопцем пішов на фронт захищати Україну, пройшов нагарячіші точки війни з росіянами у складі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». З 2014-го року командував взводом добровольців, з 2015-го – ротою. Отримав поранення в Пісках, але через 3 місяці повернувся на фронт. З березня 2016-го, у віці 20 років, став командиром 1-ї окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС.

Повномасштабне вторгнення росіян зустрів на передовій. Командував батальйоном у більшості найгарячіших точок війни: Пологи, Новий Биків, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Серебрянка, Бахмут, Балаклія, Куп'янськ та багато інших.

Побратими і посестри завжди відзначали його рішучість, сміливість, а разом із тим – людяність і турботу про особовий склад. «Да Вінчі» завжди йшов до бою перший та оберігав кожного солдата.

Дмитро загинув в бою 7 березня 2023-го року, захищаючи Бахмут від російських окупантів. Його тіло покоїться на Аскольдовій могилі – одвічному місці воїнської слави. «Да Вінчі» став символом хоробрості і боротьби за Україну, сучасним національним героєм.

Вважаю, що ім‘я Дмитра Коцюбайла має бути вшановане в міському просторі Києва. Пропоную створити вулицю Дмитра Коцюбайла в Печерському районі міста Києва замість вулиці Німанської», – написала Ада Роговцева.

За одну годину петиція набрала необхідних 6000 підписів.

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