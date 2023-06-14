Кличко скасував перейменування вулиці в Києві на честь ексмера Омельченка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко підписав петицію про заборону перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка. Про це очільник столиці повідомив на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні підписав, тобто підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також Кличко додав, що перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Олександра Омельченка буде повторно винесене на голосування в додатку "Київ Цифровий", як це рекомендувала одна з комісій Київради.
Нагадаємо
29 травня міський голова Віталій Кличко зареєстрував проєкт рішення Київради про перейменування вулиці Павла Скоропадського у Печерському районі Києва на вулицю Олександра Омельченка.
2 червня кияни створили петицію на сайті Київської міської ради проти перейменування вулиці Павла Скоропадського в центрі Києва на вулицю на честь ексмера столиці Олександра Омельченка. За три дні вона набрала необхідну кількість голосів.