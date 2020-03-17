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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100326 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103480 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 105529 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104518 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 113161 просмотра

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Киевский метрополитен сегодня будет довозить пассажиров и после 23:00

Киевский метрополитен сегодня будет довозить пассажиров и после 23:00

Киев  •  УНН

 • 21734 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня киевский метрополитен перед закрытием, несмотря на то, что будет работать до 23:00, будет довозить пассажиров до их места назначения. Об этом заявил на брифинге касательно введения в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции генеральный директор УК “Киеавтодор” Александр Густелев, передает корреспондент УНН.

“То, что касается метрополитена. В 23:00 он будет закрыт на вход, но он будет дорабатывать и привозить пассажиров к месту назначения, как это обычно работает, когда мы при любых мероприятиях”, — отметил он.

Кроме того, Густелев добавил, что санитарная обработка общественного транспорта продолжается.

“Продолжается санитарная обработка всего подвижного состава общественного транспорта и не только коммунальных предприятий, но и частных транспортных средстве. Также сегодня идет санитарная обработка остановок общественного транспорта, подземных пешеходных переходов в части перил, в части вещей где есть соответствующие тактильные проработки”, — отметил он.

Напомним, Киевский метрополитен прекратит работу сегодня в 23:00 предварительно до 3 апреля на фоне мер по противодействию коронавирусу в Украине.

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