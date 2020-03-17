Киевский метрополитен сегодня будет довозить пассажиров и после 23:00
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня киевский метрополитен перед закрытием, несмотря на то, что будет работать до 23:00, будет довозить пассажиров до их места назначения. Об этом заявил на брифинге касательно введения в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции генеральный директор УК “Киеавтодор” Александр Густелев, передает корреспондент УНН.
“То, что касается метрополитена. В 23:00 он будет закрыт на вход, но он будет дорабатывать и привозить пассажиров к месту назначения, как это обычно работает, когда мы при любых мероприятиях”, — отметил он.
Кроме того, Густелев добавил, что санитарная обработка общественного транспорта продолжается.
“Продолжается санитарная обработка всего подвижного состава общественного транспорта и не только коммунальных предприятий, но и частных транспортных средстве. Также сегодня идет санитарная обработка остановок общественного транспорта, подземных пешеходных переходов в части перил, в части вещей где есть соответствующие тактильные проработки”, — отметил он.
Напомним, Киевский метрополитен прекратит работу сегодня в 23:00 предварительно до 3 апреля на фоне мер по противодействию коронавирусу в Украине.