Киевский метрополитен сегодня будет довозить пассажиров и после 23:00

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня киевский метрополитен перед закрытием, несмотря на то, что будет работать до 23:00, будет довозить пассажиров до их места назначения. Об этом заявил на брифинге касательно введения в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции генеральный директор УК “Киеавтодор” Александр Густелев, передает корреспондент УНН.