Київський метрополітен сьогодні довозитиме пасажирів й після 23:00
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні київський метрополітен перед закриттям, незважаючи на те, що працюватиме до 23:00, довозитиме пасажирів до їх місця призначення. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції генеральний директор КК “Киїавтодор” Олександр Густєлєв, передає кореспондент УНН.
“Те, що стосується метрополітену. О 23:00 він буде закритий на вхід, але він буде допрацьовувати та привозити пасажирів до місця призначення, як це звичайно працює, коли ми при будь-яких заходах”, — зазначив він.
Окрім того, Густєлєв додав, що санітарна обробка громадського транспорту продовжується.
“Продовжується санітарна обробка всього рухомого складу громадського транспорту і не тільки комунальних підприємств, але й приватних транспортних засобі. Також сьогодні йде санітарна обробка зупинок громадського транспорту, підземних пішохідних переходів в частині поручнів, в частині речей де є відповідне тактильне опрацювання”, — зазначив він.
Нагадаємо, Київський метрополітен припинить роботу сьогодні о 23:00 попередньо до 3 квітня на фоні заходів щодо протидії коронавірусу в Україні.