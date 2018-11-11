Киевский фуникулер возобновил работу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. После устранения технических неполадок столичный фуникулер возобновил свою работу. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс", передает УНН.
"Движение восстановлено в 15:50. Пользуйтесь, пожалуйста", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, с 14:30 по техническим причинам столичный фуникулер был закрыт.
Напомним, напомним, коммунальные службы закрывали на плановый ежегодный ремонт Киевский фуникулер 17 июля. Свою работу Киевский фуникулер возобновил 20 августа .