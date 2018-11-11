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Київський фунікулер відновив роботу

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Після усунення технічних неполадок столичний фунікулер відновив свою роботу. Про це у Facebook повідомляє прес-служба КП “Київпастранс”, передає УНН.

“Рух відновлено о 15:50. Користуйтеся, будь ласка”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, з 14:30 з технічних причин столичний фунікулер було закрито.

Нагадаємо, нагадаємо, комунальні служби закривали на плановий щорічний ремонт Київський фунікулер 17 липня. Свою роботу Київський фунікулер відновив 20 серпня.

Українські Національні Новини

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