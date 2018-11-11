Київський фунікулер відновив роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Після усунення технічних неполадок столичний фунікулер відновив свою роботу. Про це у Facebook повідомляє прес-служба КП “Київпастранс”, передає УНН.
“Рух відновлено о 15:50. Користуйтеся, будь ласка”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, з 14:30 з технічних причин столичний фунікулер було закрито.
Нагадаємо, нагадаємо, комунальні служби закривали на плановий щорічний ремонт Київський фунікулер 17 липня. Свою роботу Київський фунікулер відновив 20 серпня.