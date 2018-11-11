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Столичний фунікулер закрито з технічних причин

Столичний фунікулер закрито з технічних причин

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні, з 14:30 з технічних причин не працює столичний фунікулера. Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба КП “Київпастранс”, передає УНН.

“Із 14:30 11 листопада з технічних причин закрито рух столичного фунікулера”, — йдеться у повідомлені.

У підприємстві додали, що про відновлення руху буде повідомлено додатково.

“Підприємство звертається до пасажирів із проханням враховувати це під час планування маршрутів”, — резюмували у “Київпастранс”.

Нагадаємо, нагадаємо, комунальні служби закривали на плановий щорічний ремонт Київський фунікулер 17 липня.

Київський фунікулер відновив свою роботу 20 серпня.

Як повідомляв УНН, у кінці січня з технічних причин київський фунікулер тимчасово не працював.

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